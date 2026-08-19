Presidente do Botafogo Social, João Paulo Magalhães, reuniu-se com o novo investidor da SAF, Gabriel de AlbaReprodução de Instagram
Botafogo aposta em velhos conhecidos em reestruturação e gera críticas
Contratação de profissionais que passaram pelo Boavista na gestão de João Paulo Magalhães indica influência do clube social na SAF
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Montoro entra em lista de melhores meias sub-23 do continente
Destaque do Botafogo, o argentino é um dos principais jovens jogadores do futebol sul-americano, diz estudo; veja a relação
Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho
Rodrigo Bellão, treinador da equipe sub-20, assumirá interinamente o time profissional; ele comandará o Alvinegro diante do Cienciano
Franclim comanda treino e pode dirigir Botafogo na Sul-Americana
Treinador, de 38 anos, tem se desgastado com dirigentes e placar elástico no Peru tornou sua situação no Alvinegro mais difícil
Valorização de Montoro é projeto símbolo de 'novo Botafogo'
Jogador, de 19 anos, tem vínculo até 2029 e deverá receber valorização; argentino chegou ao clube no ano passado por R$ 50 milhões
Novo investidor da SAF do Botafogo, Gabriel de Alba desembarca no Rio
Dono da GDA Luma, empresário mexicano dará início ao planejamento de investimentos, conhecerá as instalações e os funcionários do clube
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