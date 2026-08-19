Em 2026, Montoro soma dois gols e três assistências em 34 jogos pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Um dos destaques do Botafogo, Montoro entrou para a lista dos melhores meias sub-23 do futebol sul-americano. O levantamento é do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory).

Aos 19 anos, o argentino é o único jogador do Campeonato Brasileiro a aparecer entre os dez primeiros colocados, justamente na 10ª posição.
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O jovem negocia a renovação de contrato com o Glorioso. Ele é considerado peça-chave no projeto da GDA Luma, nova investidora da SAF alvinegra. O vínculo atual vai até dezembro de 2029.

Em 2026, Montoro soma dois gols e três assistências em 34 jogos pelo Botafogo, 28 entre os titulares.

Veja o Top-10 do CIES

1. Milton Delgado (Boca Juniors - Argentina) - 21 anos
2. Josen Escobar (América de Cali - Colômbia) - 21 anos
3. Facundo Muñoa (Boston River - Uruguai) - 22 anos
4. Alexis Fariña (2 de Mayo - Paraguai) - 21 anos
5. Sergio Vásquez (Orense - Equador) - 22 anos
6. José Correa (La Guaira - Venezuela) - 20 anos
7. Leonel Roldán (Juventud - Uruguai) - 21 anos
8. Juan Rengifo (Atlético Nacional - Colômbia) - 21 anos
9. Tomás Porra (Barracas Central - Argentina) - 22 anos
10. Álvaro Montoro (Botafogo - Brasil) - 19 anos