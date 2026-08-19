Arthur Cabral se desentende com Jair Ventura Reprodução / Premiere

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Marcus Vinicius Balbino
O centroavante Arthur Cabral foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira (19) por ter levado cartão vermelho pela Lei Vini Jr na derrota do Botafogo para o Vitória por 1 a 0, no último domingo (16), no Barradão. O atacante foi expulso após o fim da partida.

Na súmula, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli explicou a sua decisão. "Expulso com cartão vermelho direto, ao final da partida, por se dirigir ao técnico da equipe do Vitória, Sr. Jair Ventura, tapando a boca e proferindo palavras ao treinador que não foram identificadas, fato esse que gerou um início de confronto entre jogadores e membros de comissão técnica de ambas as equipes, controlado por membros de ambas as equipes e seguranças."
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Dessa forma, Arthur Cabral foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Caso seja punido, o atacante poderá ficar suspenso por uma a seis partidas.

O artigo 258 fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código".
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti