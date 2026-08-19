Arthur Cabral se desentende com Jair Ventura - Reprodução / Premiere

Arthur Cabral se desentende com Jair Ventura Reprodução / Premiere

Publicado 19/08/2026 19:06

Dessa forma, Arthur Cabral foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Caso seja punido, o atacante poderá ficar suspenso por uma a seis partidas.O artigo 258 fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código".