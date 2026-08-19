Igor Jesus após descobrir gravidez da esposa - Foto: Divulgação / Instagram

Igor Jesus após descobrir gravidez da esposaFoto: Divulgação / Instagram

Publicado 19/08/2026 18:40 | Atualizado 19/08/2026 18:42

Rio - Ex-jogador do Botafogo e considerado ídolo por boa parte da torcida, Igor Jesus fez uma postagem no Instagram em que mostra seu filho com uma camisa do Glorioso. Os torcedores, por meio das redes sociais, mandaram diversas mensagens de carinho e pediram a volta do atacante.

Muito lembrado pelo gol marcado na vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o PSG no Mundial de Clubes, em 2025, o jogador mantém uma relação recíproca de carinho com os botafoguenses. Nesta quarta-feira (19), o ele publicou o registro do jovem que levou os torcedores ao delírio.

"Vocês não têm noção do quanto eu amo o Igor Jesus", escreveu um internauta no X, antigo Twitter.

Enquanto isso, outros internautas questionaram a falta de reconhecimento do ex-jogador como ídolo comparado aos outros que fizeram parte do elenco em 2024. "E o pior é que ainda tem a pachorra de falarem que ele não é identificado com o clube não, ídolo deve ser o Tiquinho", ironizou um torcedor botafoguense.

Pela equipe alvinegra, ele fez 38 partidas, marcou 11 gols e deu 6 assistências. Além disso, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores no ano de 2024 com o clube.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti