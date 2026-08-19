John Textor falou sobre Franclim CarvalhoVitor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
Rio - O empresário John Textor, ex-acionista majoritário da SAF do Botafogo, criticou a demissão de Franclim Carvalho. O norte-americano elogiou bastante o treinador português, que foi auxiliar de Arthur Jorge, em 2024, na temporada história do Alvinegro.
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"O que eu vou te dizer agora não vai melhorar minha popularidade com a torcida, mas o que vou te garantir é que demitir o Franclim é um erro. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre quem ele é. Franclim é absolutamente uma das grandes mentes da comissão técnica que ganhou os títulos do melhor ano da história do Botafogo. Ele era uma peça incrível da comissão do Artur Jorge", disse em entrevista à "ESPN".
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John Textor fez muitas críticas ao atual CEO do Botafogo, Eduardo Inglesias, e afirmou que suas decisões têm sido bastante infantis.
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"Não há continuidade nenhuma, não há conhecimento institucional aplicado, não há liderança nenhuma, porque você tem uma criança comandando o Botafogo", opinou.