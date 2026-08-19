Samuel Lino comemora segundo gol do Flamengo contra o Cruzeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Samuel Lino comemora segundo gol do Flamengo contra o CruzeiroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/08/2026 23:40

Lino destacou o desempenho do time na grande vitória. "Foi um jogo duro. Um time difícil, um dos melhores da América que também veio com o peso de buscar a final. Mas hoje, a gente foi incrível. Primeiramente, agradecer a torcida, porque foi surreal o apoio, até o final. A gente correspondeu em campo, corremos até o último minuto. Essa vitória da classificação vai nos dar muita moral para o que vem a seguir", afirmou.



Agora, Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (22), às 20h30, no Mineirão.