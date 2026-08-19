Rio — O atacante Samuel Lino agradeceu o apoio da torcida na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (19), no Maracanã, que garantiu a vaga do Rubro-Negro às quartas de final da Libertadores. O jogador, autor do segundo gol da equipe de Leonardo Jardim, também lembrou do lance na partida de ida em que foi driblado por Arroyo quando o time mineiro abriu o placar na semana passada.
"Tem uma frase que é muito famosa que coloquei quando saí do Mineirão: 'Quem ri por último ri melhor'. Hoje foi a minha vez de deixar o zagueiro deles no chão e fazer o gol da classificação, que é o que mais importa", disse.
Lino destacou o desempenho do time na grande vitória. "Foi um jogo duro. Um time difícil, um dos melhores da América que também veio com o peso de buscar a final. Mas hoje, a gente foi incrível. Primeiramente, agradecer a torcida, porque foi surreal o apoio, até o final. A gente correspondeu em campo, corremos até o último minuto. Essa vitória da classificação vai nos dar muita moral para o que vem a seguir", afirmou.
Agora, Flamengo e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (22), às 20h30, no Mineirão.
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