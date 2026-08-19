Ferraresi em treinamento do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Ferraresi em treinamento do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/08/2026 22:32

Rio — O zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi foi registrado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira (19) e se tornou, oficialmente, jogador do Botafogo. O acordo do atleta com o Alvinegro, assinado no último dia 6 , tem duração até dezembro de 2029.

O defensor de 27 anos estava emprestado pelo São Paulo desde o início do ano, com opção de compra de 6 milhões de euros (R$ 31 milhões). O Glorioso abateu uma parte do valor ao vender Newton para a equipe paulista, em julho.

Desde que chegou ao Botafogo, em março, Ferraresi se consolidou como titular na zaga. Agora, o time terá a dura missão de reverter o placar de 6 a 1 sofrido para o Cienciano na ida das oitavas da Copa Sul-Americana. O jogo da volta será nesta quinta-feira (20), às 21h30, no estádio Nilton Santos.