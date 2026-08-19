Bernardo Silva ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (19) pelo Real Madrid, Bernardo Silva mostrou estar realizado por chegar ao time merengue. O meia-atacante português, que já havia sido anunciado em junho, assinou vínculo até meados de 2028.
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“Quando você vem aqui e fica nesta sala com o presidente, eles mostram todos os troféus. Eu já sabia o quanto o Real Madrid era grande, mas sentir isso pessoalmente é muito especial. Não é para qualquer um. Estou muito orgulhoso”, disse o jogador, ao canal oficial do clube.

“Desde pequeno, quando você ainda não sabe se vai ser jogador ou não, sonha em jogar em um clube como este. Então, poder agora estar aqui, tentar conquistar troféus e seguir o caminho vencedor do Real Madrid é muito bonito. Estou realmente muito feliz”, complementou.
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Com Bernardo Silva à disposição, o Real Madrid se prepara para encarar o Espanyol, no sábado (22). O duelo acontecerá às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium, pelo Campeonato Espanhol.