Bernardo Silva ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Bernardo Silva ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 19/08/2026 12:24

“Quando você vem aqui e fica nesta sala com o presidente, eles mostram todos os troféus. Eu já sabia o quanto o Real Madrid era grande, mas sentir isso pessoalmente é muito especial. Não é para qualquer um. Estou muito orgulhoso”, disse o jogador, ao canal oficial do clube.“Desde pequeno, quando você ainda não sabe se vai ser jogador ou não, sonha em jogar em um clube como este. Então, poder agora estar aqui, tentar conquistar troféus e seguir o caminho vencedor do Real Madrid é muito bonito. Estou realmente muito feliz”, complementou.