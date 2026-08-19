Rayan defendeu a Seleção na CopaRafael Ribeiro / CBF
Rayan rechaça Al-Hilal, e reforça desejo de seguir na Europa
Atacante, de 19 anos, defende o Bournemouth desde janeiro e foi titular da seleção brasileira em três jogos da Copa do Mundo
Lino lembra de drible sofrido na ida: 'Quem ri por último ri melhor'
Atacante foi autor de um dos gols na vitória do Flamengo por 2 a 1 contra o Cruzeiro nesta quarta-feira (19), no Maracanã
Flamengo toma susto, mas vence Cruzeiro e avança na Libertadores
Rubro-Negro abriu o placar com Arrascaeta, mas Romero empatou na segunda etapa; Samuel Lino fez o gol da vitória no Maracanã
Novo contrato de Ferraresi é oficializado no BID
Zagueiro, que se consolidou ao longo do ano como titular do Botafogo acertou vínculo com o Glorioso até dezembro de 2029
Fluminense enfrentará o Platense nas quartas da Libertadores
Adversário do Tricolor foi definido em jogo desta quarta-feira (19); primeiro jogo será no Maracanã, e o duelo decisivo, na Argentina
Presidente do Botafogo defende escolhas para nova comissão técnica
João Paulo Magalhães Lins falou sobre a necessidade de ter pessoas experientes e identificadas com o Glorioso no futebol do clube
Mourinho minimiza ida de Rodri ao Barcelona e exalta elenco do Real
Técnico português afirma ter soluções internas e indica que clube não deve fazer novas contratações nesta janela de transferências
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