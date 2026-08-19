Rayan defendeu a Seleção na CopaRafael Ribeiro / CBF

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Pedro Logato
Rio - O atacante Rayan, de 19 anos, recebeu recentemente uma consulta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que deseja a contratação de um atleta para o setor para substituir Malcom. Apesar disso, o ex-jogador do Vasco rejeita a possibilidade de deixar o futebol europeu.
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De acordo com informações do "GE", Rayan está bem adaptado ao Velho Continente. O brasileiro chegou a receber sondagens do Bayern e do Liverpool, porém, a tendência é que ele continue no Bournemouth.
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Convocado por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo, Rayan se tornou titular com a lesão de Raphinha. Ele começou jogando contra Escócia, Japão e Noruega, dando uma assistência.
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O Bournemouth pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) para comprar o atacante Rayan do Vasco em janeiro. Ele assinou contrato com o clube inglês até junho de 2031.