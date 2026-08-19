Liam Lawson não aproveitou primeira chance que teve na Red Bull, mas agora volta para ao menos uma corrida - Greg Baker / AFP

Liam Lawson não aproveitou primeira chance que teve na Red Bull, mas agora volta para ao menos uma corridaGreg Baker / AFP

Publicado 19/08/2026 10:02

O piloto Isack Hadjar vai ser a baixa da equipe Red Bull para o GP da Holanda, programado para este final de semana, no circuito de Zandvoort, marcando o fim da pausa no calendário da Fórmula 1 desde o GP da Hungria . Segundo a escuderia, o francês sofreu uma lesão no punho e não reúne condições de competir. Quem vai assumir o posto na prova é o neozelandês Liam Lawson.

"O piloto da Red Bull, Isack Hadjar, sofreu uma lesão no punho durante as férias de verão que o impedirá de correr no Grande Prêmio da Holanda de 2026", informou a equipe por meio de um comunicado oficial. Na nota, os dirigentes anunciam também o substituto para a corrida.

"Daremos as boas vindas ao retorno de Liam Lawson, que o substituirá no RB22 neste fim de semana. A equipe deseja a Isack uma rápida recuperação e agradece a Liam por assumir a vaga com tão pouco tempo de aviso", complementa o informe.

Diante do imprevisto, Lawson deixa a Racing Bulls e o seu lugar será ocupado por Yuki Tsunoda neste fim de semana na Holanda. O neozelandês, que chegou a ser parceiro de Max Verstappen em duas etapas do Mundial de 2025, acabou perdendo e espaço e foi parar na equipe-irmã da Red Bull.

"Como resultado da troca, o piloto de testes e reserva Yuki Tsunoda correrá pela Racing Bulls em Zandvoort neste fim de semana ao lado de Arvid Lindblad", publicou a equipe.

No entanto, o seu desempenho neste ano vem sendo alvo de elogios. Ele ocupa a nona colocação, um posto atrás de Isack Hadjar na classificação, e contabiliza 43 pontos. O Mundial é liderado de forma isolada pelo italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 219 pontos.