Liam Lawson não aproveitou primeira chance que teve na Red Bull, mas agora volta para ao menos uma corridaGreg Baker / AFP
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