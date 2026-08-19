Flamengo iniciou em 2026 uma verdadeira reformulação em suas categorias de baseDivulgação
O escolhido para desempenhar essa função é Audizio Júnior, que recentemente deixou o Bahia, clube pelo qual atuava como scout das categorias de base. A experiência adquirida na observação e identificação de jovens jogadores será agora incorporada ao projeto rubro-negro, com atenção particular às promessas que despontam nos estados da região Nordeste.
Com a nova frente de trabalho, o Nordeste passa a ocupar um espaço ainda mais específico dentro do processo de scouting. A iniciativa evidencia a busca do Rubro-Negro por ampliar seu alcance na formação de jogadores e antecipar-se na descoberta de talentos.
Mais do que ampliar sua área de observação, o Flamengo procura consolidar uma estrutura de captação capaz de acompanhar de perto os diferentes celeiros de jovens jogadores do país, transformando a prospecção regional em uma ferramenta estratégica para o futuro de suas categorias de base.
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