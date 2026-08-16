Rafael Rodrigo Klein apitou o clássico entre Fluminense e Botafogo - Cesar Greco / SE Palmeiras

Rafael Rodrigo Klein apitou o clássico entre Fluminense e BotafogoCesar Greco / SE Palmeiras

Publicado 16/08/2026 10:30 | Atualizado 16/08/2026 17:12

Mirassol x Flamengo A CBF escalou Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, para comandarneste domingo (16), às 18h30, no Estádio Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bruno Raphael Pires e Tiago Augusto Kappes Diel serão os assistentes, enquanto Rafael Traci estará no VAR.

A escolha reacende um histórico de episódios que provocaram manifestações e insatisfação no ambiente rubro-negro. O caso mais emblemático ocorreu em novembro de 2023, contra o Santos. Na ocasião, Bruno Henrique foi expulso após receber cartão amarelo por uma entrada considerada “temerária”. O atacante contestou veementemente a decisão, e o diretor Bruno Spindel classificou a arbitragem de Klein como “tenebrosa”, questionando a ausência de contato físico no lance.

Em 2026, novas controvérsias voltaram a envolver o árbitro. Na Supercopa do Brasil, Klein somente expulsou Jorge Carrascal após o intervalo, depois de revisão do VAR em lance ocorrido no fim da primeira etapa. O procedimento gerou questionamentos no Flamengo, embora a CBF tenha considerado a intervenção posterior regular.



Meses depois, diante do Athletico-PR, a arbitragem voltou a ser alvo de críticas. Klein advertiu Felipinho com cartão amarelo após entrada com as travas na canela de Lucas Paquetá. O Flamengo reclamou da não expulsão, e o técnico também questionou os critérios disciplinares adotados durante a partida.



Agora, diante do Mirassol, o reencontro coloca novamente Rafael Klein sob os holofotes. Mais do que um simples nome na escala, sua presença carrega um retrospecto recente que certamente será acompanhado com atenção pela torcida e pelo próprio Flamengo.

