Vinicius Pires e Rafael Pereira disputam cinturão na luta principal do LFA 241 - (Foto: Divulgação)

Vinicius Pires e Rafael Pereira disputam cinturão na luta principal do LFA 241(Foto: Divulgação)

Publicado 19/08/2026 09:00

Belo Horizonte será o próximo destino do LFA no Brasil. A organização desembarca pela primeira vez em Minas Gerais no dia 11 de setembro, quando realiza o LFA 241 no Ginásio Mineirinho. Para abrir a nova praça, dois dos principais pesos-galos em ação no MMA mundial estarão frente a frente. Vinicius Pires e Rafael Pereira disputam o cinturão mundial da categoria até 61 kg, que encontra-se vago.



A chegada a Belo Horizonte amplia para seis o número de estados brasileiros que já receberam eventos do LFA. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18) pelo CEO da organização, Ed Soares, que destacou a escolha de uma disputa de título para marcar a estreia em território mineiro.



“Belo Horizonte está no nosso radar há muito tempo, e não há maneira melhor de apresentar o LFA a Minas Gerais do que com uma disputa de título mundial vago entre os dois melhores pesos-galos do Brasil”, afirmou Soares.



O cinturão ficou sem dono após o cazaque Artem Belakh, então campeão da divisão, abrir mão do título para participar da temporada de 2026 do The Ultimate Fighter.



Para Vinicius Pires, o combate representa uma segunda oportunidade de chegar ao topo da categoria. O paulista soma 12 vitórias, duas derrotas e um no contest, com cinco triunfos por finalização. Em oito apresentações pelo LFA, venceu seis vezes. A única derrota foi justamente para Belakh, por decisão unânime, quando disputou o cinturão, em novembro do ano passado.