Vinicius Pires e Rafael Pereira disputam cinturão na luta principal do LFA 241(Foto: Divulgação)
A chegada a Belo Horizonte amplia para seis o número de estados brasileiros que já receberam eventos do LFA. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18) pelo CEO da organização, Ed Soares, que destacou a escolha de uma disputa de título para marcar a estreia em território mineiro.
“Belo Horizonte está no nosso radar há muito tempo, e não há maneira melhor de apresentar o LFA a Minas Gerais do que com uma disputa de título mundial vago entre os dois melhores pesos-galos do Brasil”, afirmou Soares.
O cinturão ficou sem dono após o cazaque Artem Belakh, então campeão da divisão, abrir mão do título para participar da temporada de 2026 do The Ultimate Fighter.
Para Vinicius Pires, o combate representa uma segunda oportunidade de chegar ao topo da categoria. O paulista soma 12 vitórias, duas derrotas e um no contest, com cinco triunfos por finalização. Em oito apresentações pelo LFA, venceu seis vezes. A única derrota foi justamente para Belakh, por decisão unânime, quando disputou o cinturão, em novembro do ano passado.
Pires se recuperou do revés e chega embalado por uma vitória dominante no LFA 229. Agora, retorna à disputa do título diante de um adversário que terá a vantagem de lutar em casa.
Mineiro de Sete Lagoas, Rafael Pereira volta ao estado natal sustentado por uma sequência de cinco vitórias no LFA. Seu cartel profissional tem 15 triunfos e quatro derrotas, também com cinco finalizações. Ele não perde desde 2018 e terá a oportunidade de disputar o cinturão diante do público de Belo Horizonte.
Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão projetou o evento no Mineirinho e destacou a escolha de Belo Horizonte para receber a nova etapa da expansão da liga pelo país.
“Minas Gerais tem uma ligação muito forte com os esportes de combate e há algum tempo queríamos levar o LFA para Belo Horizonte. Chegamos com uma disputa de cinturão entre dois dos melhores pesos-galos do país e a expectativa é de casa cheia no Mineirinho. Estamos preparando um grande evento para marcar essa estreia e colocar Minas definitivamente na rota do LFA”, afirmou Rafael Feijão.
O LFA 241 terá transmissão ao vivo da ESPN 4 a partir das 21h, enquanto parte das lutas preliminares será exibida pelo LFA Fight Network, no YouTube. A entrada para a arquibancada será gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa. Acesse e garanta: https://www.sympla.com.br/evento/lfa-241/3542052. O ingresso só será validado após a entrega do alimento na bilheteria, no momento da entrada. O acesso estará sujeito à lotação do Mineirinho.
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