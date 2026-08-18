Parceria fará com que o Tactical Combat passe a contar com a chancela do ADCC - (Foto: Divulgação)

Parceria fará com que o Tactical Combat passe a contar com a chancela do ADCC(Foto: Divulgação)

Publicado 18/08/2026 13:00 | Atualizado 18/08/2026 19:10

O Tactical Combat, principal evento de Jiu-Jitsu e Grappling voltado exclusivamente para a segurança pública, anunciou uma parceria estratégica com o ADCC, a maior organização de Grappling do mundo. O acordo marca a união entre duas referências da modalidade e promete criar novas oportunidades para policiais, militares e demais profissionais da segurança que conciliam a rotina operacional com a carreira esportiva.



Presidente do Tactical Combat, Juliano Ninja destacou a importância da parceria para o crescimento do projeto: “A maior competição de Grappling do mundo unindo forças com a maior competição de combate policial e militar do mundo. Essa união do ADCC com o Tactical Combat é uma porrada. Existe um movimento muito grande no mundo todo apoiando a classe militar e policial, e a própria história do ADCC está vinculada a isso. Na reunião com o Mo Jassim, ele disse que ama esse formato de Jiu-Jitsu e Grappling do Tactical Combat”, afirmou.