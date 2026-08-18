Parceria fará com que o Tactical Combat passe a contar com a chancela do ADCC(Foto: Divulgação)
Presidente do Tactical Combat, Juliano Ninja destacou a importância da parceria para o crescimento do projeto: “A maior competição de Grappling do mundo unindo forças com a maior competição de combate policial e militar do mundo. Essa união do ADCC com o Tactical Combat é uma porrada. Existe um movimento muito grande no mundo todo apoiando a classe militar e policial, e a própria história do ADCC está vinculada a isso. Na reunião com o Mo Jassim, ele disse que ama esse formato de Jiu-Jitsu e Grappling do Tactical Combat”, afirmou.
Celebrando o acordo, Mo Jassim ressaltou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento da modalidade: “O Tactical Combat criou uma plataforma única para atletas que dedicam suas vidas ao serviço público. Estamos felizes em apoiar esse projeto e contribuir para que mais profissionais da segurança tenham oportunidades de competir e mostrar seu talento dentro do Grappling”, declarou o líder do ADCC.
Juliano Ninja também destacou o papel dos agentes de segurança dentro das artes marciais. Segundo ele, muitos policiais e militares se destacam em competições nacionais e internacionais de Jiu-Jitsu, Wrestling, Judô e Sambo, e representam uma comunidade que merece reconhecimento: “Esses caras saem em missões perigosas e ainda são atletas de alto rendimento. Não dá para ignorar esse cenário, e o meu trabalho é honrar esses heróis”, completou.
Na prática, a parceria fará com que o Tactical Combat passe a contar com a chancela do ADCC, adotando as suas regras, além do desenvolvimento de ações conjuntas que serão anunciadas nos próximos meses. A expectativa é que a colaboração gere experiências inéditas para atletas e fãs do Grappling, aproximando ainda mais os universos esportivo do Grappling com o profissionalismo da segurança pública.
Responsável pelo ADCC South America, Renato Santos destacou que a iniciativa reforça o compromisso da organização em apoiar o crescimento da modalidade em diferentes setores da sociedade: “Essa parceria reforça a visão do Mo Jassim de expandir o Grappling para novos espaços e valorizar diferentes comunidades dentro do esporte. O Tactical Combat representa uma classe que vive os valores da disciplina, da coragem e da preparação diária, e ter o ADCC ao lado desse projeto mostra o compromisso da organização em gerar oportunidades e fortalecer ainda mais o nosso esporte”, declarou.
Ao celebrar o acordo, Juliano Ninja agradeceu a confiança de Mo Jassim e o apoio de Renato Santos na construção da parceria: “O Mo Jassim subiu o nível do Grappling e abraçou o Tactical Combat, e isso elevará o nível de ambos. O Mo é um cara que tem visão e eu agradeço a ele por acreditar no nosso trabalho. Mas o cara que fez todo o movimento acontecer foi o Renato, sempre orientando e à frente do projeto para fazer ele tomar corpo”, concluiu.
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