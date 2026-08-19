José Mourinho comanda equipe do Real Madrid - Attila Kisbenedek / AFP

José Mourinho comanda equipe do Real MadridAttila Kisbenedek / AFP

Publicado 19/08/2026 19:51

Em entrevista ao programa de TV "El Chiringuito", na noite desta terça-feira (18), ele falou sobre o assunto após o ex-jogador do Manchester City oficializar a sua ida para o Barcelona.



"Não preciso do Rodri. Temos soluções, jogadores de qualidade", disse Mourinho, acrescentando que não achava que o Barcelona levasse vantagem sobre o Madrid ao contratar o meio-campista. "Vitórias são conquistadas em campo, são conquistadas com títulos."

Poucas horas antes de a contratação do jogador ser oficializada pelo rival catalão, Mourinho foi apresentado oficialmente pelo Real em uma cerimônia incomum, fechada para a imprensa e torcedores. Contratado em junho e que assumiu o cargo em julho, no início da pré-temporada, minimizou a importância de Rodri para o Madrid.

"O clube entrou em contato com ele, mas ele tinha algumas dúvidas. O que acho que aconteceu é que as dúvidas dele criaram dúvidas em mim. É um jogador extraordinário e foi muito correto conosco. Mas acho que o Real Madrid tem uma grandeza tal que não pode ter jogadores que pensem duas vezes antes de estar no clube."



Após uma segunda temporada consecutiva sem um grande título, os merengues contrataram jogadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Yan Diomande. Mourinho afirmou que o clube não pretende fazer novas contratações.



"Não estou dizendo que não haverá mais contratações, porque o mercado ainda está aberto, mas se você me perguntar diretamente se está fechado (para o Madrid), sim, está fechado", disse ele. Em busca de dar um fim à hegemonia do Barcelona na Espanha, o Real Madrid estreia no Campeonato Espanhol neste sábado (22), contra o Espanyol.