Carlos Sainz Jr. é piloto da Williams na Fórmula 1Henry Nicholls/AFP
Após acerto com Albon, Williams estende vínculo com Carlos Sainz
Piloto espanhol defende a escuderia desde o início de 2025, mas vive momento complicado e ainda não somou pontos nesta temporada da F1
Após acerto com Albon, Williams estende vínculo com Carlos Sainz
Piloto espanhol defende a escuderia desde o início de 2025, mas vive momento complicado e ainda não somou pontos nesta temporada da F1
Casagrande diz que Fábio foi injustiçado e devia ter ido a três Copas
Comentarista destacou atuação do goleiro tricolor na Libertadores, elogiou a segurança em campo e a capacidade dentro da área
Técnico do Barcelona rasga elogios a Rodri: 'Fantástico tê-lo aqui'
Meio-campista foi contratado por cerca de R$ 453 milhões e chega ao clube após sete temporadas defendendo o Manchester City
Disfunção de Musiala é um 'drama', diz presidente de honra do Bayern
Jogador sofreu dois desmaios em menos de três dias durante a pré-temporada do clube alemão; atleta disse que 'não há riscos à saúde'
Brasil coloca dois nomes entre os dez melhores do Campeonato Inglês
Publicação dos Estados Unidos divulgou relação com 50 jogadores da competição; representantes do país estiveram na Copa do Mundo de 2026
Torcedores do Flu pedem reforços para buscar título da Libertadores
Tricolores comemoram classificação na raça, mas entendem que elenco precisa receber contratações para ter condições de buscar a taça
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.