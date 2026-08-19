Carlos Sainz Jr. é piloto da Williams na Fórmula 1 - Henry Nicholls/AFP

Carlos Sainz Jr. é piloto da Williams na Fórmula 1Henry Nicholls/AFP

Publicado 19/08/2026 17:59

estender seu vínculo para a temporada 2027. O piloto de Fórmula 1 espanhol Carlos Sainz renovou seu contrato com a Williams "por vários anos", conforme anunciou a escuderia nesta quarta-feira (19). O acerto ocorreu 24 horas depois de seu companheiro de equipe, o tailandês Alex Albon,

O espanhol de 31 anos vive uma temporada complicada, já que ainda não conseguiu somar pontos, mas escolheu continuar na Williams.

"Acredito sinceramente nas pessoas que compõem esta equipe, tanto na fábrica quanto nas corridas, e no investimento e no trabalho árduo que acontecem nos bastidores", declarou Carlos Sainz.

"Temos o que é preciso para reverter essa situação juntos. Estou tão comprometido quanto estava no primeiro dia em ajudar a devolver a Williams ao seu devido lugar e estou ansioso para criar mais memórias com a equipe", acrescentou.

O anúncio ocorreu pouco antes do Grande Prêmio dos Países Baixos, marcado para este domingo (23), e trouxe alívio ao chefe da Williams, James Vowles.

"Carlos compartilha a crença e a ambição que temos na Williams e se empenha todos os dias para alcançá-las (...) Ao lado de Alex, acredito verdadeiramente que temos uma das duplas de pilotos mais fortes do grid e uma equipe unida, capaz de lutar por cada avanço de desempenho", disse o engenheiro britânico.