Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates Stadium - Glyn Kirk / AFP

Bruno Guimarães em ação durante o amistoso entre Arsenal e Como, no Emirates StadiumGlyn Kirk / AFP

Publicado 19/08/2026 17:20





Erling Haaland, do Manchester City, aparece no topo, seguido pelo português Bruno Fernandes, do Manchester United, e por Declan Rice, do Arsenal. Entre os brasileiros, Gabriel Magalhães ocupa a quarta posição, enquanto Bruno Guimarães aparece em sexto. Inglaterra - O 'The Athletic', portal esportivo americano do 'The New York Times', divulgou uma relação com os 50 principais jogadores do Campeonato Inglês antes do início da temporada 2026/27. A lista considera o desempenho recente, estatísticas e a avaliação dos jornalistas Tim Spiers e Phil Hay.Erling Haaland, do Manchester City, aparece no topo, seguido pelo português Bruno Fernandes, do Manchester United, e por Declan Rice, do Arsenal. Entre os brasileiros, Gabriel Magalhães ocupa a quarta posição, enquanto Bruno Guimarães aparece em sexto.

O zagueiro do Arsenal foi destacado pela consistência e qualidade tanto no jogo aéreo quanto com a bola nos pés. Já o volante, recém-chegado ao clube londrino após deixar o Newcastle, ganhou espaço pela capacidade de contribuir na criação, além do dinamismo no meio-campo.



O Brasil ainda aparece com João Pedro, do Chelsea, na 18ª posição, além de Alisson e Igor Thiago, em 22º e 33º, respectivamente. Rayan (42º), do Bournemouth, e Matheus Cunha (45º), do Manchester United, também integram o ranking, que reúne sete jogadores brasileiros.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato