Gabriel Jesus em treino do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Gabriel Jesus em treino do ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 19/08/2026 15:49

Rio - O atacante Gabriel Jesus, de 29 anos, que defende o Arsenal pode trocar o clube inglês pelo Barcelona. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, os catalães veem o brasileiro como um possível "Plano B" para Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

O desejo por Gabriel Jesus conta com a influência do luso-brasileiro Deco. O ex-jogador do Fluminense, Barcelona e do Chelsea gosta do atacante do clube londrino. Além dele, Hansi Flick, treinador catalão, também vê o ex-jogador do Palmeiras como uma opção.

O Barcelona busca a contratação de um atacante para substituir Robert Lewandowski, que foi atuar pelo futebol dos Estados Unidos. Álvarez é a prioridade, mas o Atlético de Madrid tem endurecido. Gabriel Jesus tem um perfil diferente do argentino e do polonês, sendo mais móvel e anotando menos gols.

Revelado pelo Palmeiras, o atacante, que foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, atua no futebol inglês desde 2017. Ele passou pelo City por cinco temporadas e meia e defendeu o Arsenal em quatro temporadas. O Napoli, da Itália, também deseja a contratação de Gabriel Jesus.