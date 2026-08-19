Julián Álvarez pelo Atlético de Madrid - AFP

Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP

Publicado 19/08/2026 12:42 | Atualizado 19/08/2026 12:43

Rio - Desejando atuar pelo Barcelona, o atacante Julián Álvarez, de 26 anos, comunicou ao Atlético de Madrid, que não irá comparece ao treino do clube espanhol nesta quinta-feira (20). As informações foram dadas pelo jornalista Fabrizio Romano.

O argentino ficou de fora da estreia do Atlético de Madrid na LaLiga por conta da situação e teria ficado irritado com a postura do seu clube de não liberá-lo para defender o Barcelona. A postura dos dirigentes tem sido irredutível.

Durante a Copa do Mundo, Julián Álvarez disse publicamente que queria atuar pelo Barcelona. Apesar disso, o Atlético de Madrid considera o argentino inegociável e se negou a abrir conversas. Além disso, o clube catalão chegou a ser acionado na Fifa por "assédio".

A contratação de um centroavante é considerada prioridade para o Barcelona, depois da saída de Robert Lewandowski. Álvarez tem contrato até junho de 2030 e sua cláusula de rescisão avaliada em 500 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões).