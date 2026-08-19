Julián Álvarez pelo Atlético de MadridAFP
Sonhando com o Barça, Álvarez comunica que faltará treino do Atlético
Atacante, de 26 anos, já disse aos dirigentes do seu clube que deseja se transferir para rival espanhol; argentino tem contrato até 2030
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Jogador, de 27 anos, chegou ao Flamengo no ano passado, e apesar de vitorioso ainda busca se firmar no elenco e com torcedores
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