Mourinho chegou ao Real Madrid em junho e conta com Vini Jr - Divulgação / Real Madrid

Mourinho chegou ao Real Madrid em junho e conta com Vini JrDivulgação / Real Madrid

Publicado 19/08/2026 12:01

único conselho, foi assim que José Mourinho resumiu sua participação na permanência de Vini Jr no Real Madrid. O treinador ainda negou ter sido o responsável direto pela Umno Real Madrid. O treinador ainda negou ter sido o responsável direto pela renovação do brasileiro , cuja negociação se arrastou por meses.

"Claro que falei com ele, mas Vinicius é jogador do Real Madrid. A única coisa que eu disse a ele foi: 'Vini, aonde você quer ir? Só você sabe. Você estava no Brasil e veio ao Madrid. Você ainda não conhece tão bem assim o Real Madrid. Você só entende de fato o Real quando você vai embora. Quando você sai, você entende. Não vá!'", relatou o técnico em entrevista ao programa espanhol 'El Chiringuito'.



Ainda assim, Mourinho também acredita que o início de trabalho, bem como a chegada de reforços, também podem ter contribuído para a decisão de Vini Jr.



"Penso também que ele sentiu o crescimento do grupo pelo modo que estávamos trabalhando. Acredito que tenha dado um sentimento bom. É outra coisa agora. Dá prazer vê-los trabalhando, temos muita qualidade".



Por menos provocações de Vini Jr



O técnico português também tratou de dar outro conselho a seu jogador. Neste caso, a relação hostil de torcedores adversários contra o brasileiro, que faz troca de provocações em alguns momentos.



"A nível de estádios, também toquei nisso com ele. Uma coisa é celebrar um gol com os seus torcedores, outra é festejar em frente à torcida adversária. Pode encontrar um equilíbrio. Que sentido tem um estádio reclamar de um dos melhores jogadores do mundo quando não se tem nada contra ele?", afirmou.



"Eu acredito que também todos precisam se comportar com ele. A torcida precisa olhar para ele de maneira simpática ou não. Precisam ver dentro do campo e o Vinicius como um jogador a mais. Ele é melhor que os outros. Não o respeitam".

Sobre o apoio a Prestianni em caso de racismo



português comandava justamente o Benfica contra o Real Madrid.

A entrevista também tocou em um episódio delicado: a defesa feito por Mourinho a Prestianni, acusado de racismo por Vini Jr. Na época, ocontra o Real Madrid.

"Foi muito simples. Prestianni era meu jogador. Ponto. Se é meu jogador, podem vir 20 jogadores que estou com ele. Não tem história. Agora o Vinicius Junior sabe de que lado eu estou e sabe que pode contar comigo", garantiu





