Mourinho chegou ao Real Madrid em junho e conta com Vini JrDivulgação / Real Madrid
Mourinho revela conselhos a Vini Jr sobre renovação e provocações
Técnico português do Real Madrid também comenta defesa que fez de Prestianni em episódio de racismo contra o atacante brasileiro
Por menos provocações de Vini Jr
Sobre o apoio a Prestianni em caso de racismo
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Atacante, de 19 anos, defende o Bournemouth desde janeiro e foi titular da seleção brasileira em três jogos da Copa do Mundo
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Jogador, de 27 anos, chegou ao Flamengo no ano passado, e apesar de vitorioso ainda busca se firmar no elenco e com torcedores
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Líder dentro de campo, zagueiro comentou a paixão por tática depois da classificação tricolor às quartas de final da Libertadores
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