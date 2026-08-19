Rodri é o novo reforço do BarcelonaFoto: Lluis Gene / AFP

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Marcus Vinicius Balbino
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, rasgou elogios à nova contratação do clube, Rodri. O volante de 30 anos foi apresentado aos torcedores antes do amistoso desta quarta-feira (19), contra o Al Ahly, e o treinador destacou as características do espanhol, além da importância de sua chegada ao elenco.

"É fantástico para mim tê-lo aqui. Acredito que ele possa muito bem ser o melhor camisa 6. Ele é capaz de controlar o jogo, mas também contribui significativamente na defesa", disse.

"Para nós, tê-lo na equipe foi uma grande oportunidade, por isso todos estávamos 100% convencidos dessa decisão. Ele é um jogador fantástico que traz algo especial a qualquer time", completou.
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O espanhol chegou ao Barcelona na última segunda-feira (17) e assinou contrato até junho de 2030. A operação acabou sendo finalizada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).

Estrela da seleção da Espanha, Rodri foi campeão da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026. Além disso, conquistou a Liga dos Campeões em 2023 pelo Manchester City e venceu da Bola de Ouro em 2024, pela France Football, além de ter sido eleito o melhor jogador da Copa de 2026.

Revelado pelo Villarreal, Rodri, de 30 anos, está de volta à Espanha depois de sete anos atuando pelo Manchester City. O meia também passou pelo Atlético de Madrid.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Gabriel Salotti