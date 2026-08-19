Rodri é o novo reforço do BarcelonaFoto: Lluis Gene / AFP
"É fantástico para mim tê-lo aqui. Acredito que ele possa muito bem ser o melhor camisa 6. Ele é capaz de controlar o jogo, mas também contribui significativamente na defesa", disse.
"Para nós, tê-lo na equipe foi uma grande oportunidade, por isso todos estávamos 100% convencidos dessa decisão. Ele é um jogador fantástico que traz algo especial a qualquer time", completou.
O espanhol chegou ao Barcelona na última segunda-feira (17) e assinou contrato até junho de 2030. A operação acabou sendo finalizada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).
Estrela da seleção da Espanha, Rodri foi campeão da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026. Além disso, conquistou a Liga dos Campeões em 2023 pelo Manchester City e venceu da Bola de Ouro em 2024, pela France Football, além de ter sido eleito o melhor jogador da Copa de 2026.
Revelado pelo Villarreal, Rodri, de 30 anos, está de volta à Espanha depois de sete anos atuando pelo Manchester City. O meia também passou pelo Atlético de Madrid.
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