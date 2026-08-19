Harry Kane recebe a Chuteira de Ouro da Europa - Divulgação / X @FCBayern

Harry Kane recebe a Chuteira de Ouro da EuropaDivulgação / X @FCBayern

Publicado 19/08/2026 18:30





Ao todo, o inglês balançou as redes 61 vezes pelo clube bávaro durante o período. Além dos gols na competição nacional, marcou 14 na Liga dos Campeões, 10 na Copa da Alemanha e um na Supercopa do país.

Rio - Harry Kane recebeu, nesta quarta-feira (19), a Chuteira de Ouro , prêmio destinado ao maior goleador das principais ligas europeias na temporada 2025/26. O atacante terminou o Campeonato Alemão com 36 gols em 31 partidas e foi peça fundamental na campanha vitoriosa do Bayern de Munique.Ao todo, o inglês balançou as redes 61 vezes pelo clube bávaro durante o período. Além dos gols na competição nacional, marcou 14 na Liga dos Campeões, 10 na Copa da Alemanha e um na Supercopa do país.

Kane conquistou a premiação pela segunda vez, após o primeiro troféu em 2023/24. Aos 33 anos, busca ampliar a coleção e se aproximar de Lionel Messi, que tem seis Chuteiras de Ouro, e Cristiano Ronaldo, com quatro.

A cerimônia aconteceu no museu do Bayern, na Allianz Arena, e contou com a presença do CEO Christian Dreesen, do presidente da liga alemã, Marc Lenz, e do ex-jogador Luca Toni. Na ocasião, o goleador aproveitou para dividir o reconhecimento com os companheiros, a comissão técnica e os demais profissionais do clube.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti