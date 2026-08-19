Paul Pogba está de saída do Monaco - Divulgação / Monaco

Paul Pogba está de saída do MonacoDivulgação / Monaco

Publicado 19/08/2026 15:00

Ele destacou ainda o legado que Pogba passou para o restante do elenco. "O que ele trouxe para o vestiário, principalmente para os jogadores mais jovens com quem compartilhou constantemente sua vasta experiência e ofereceu conselhos valiosos, foi precioso. Sua atitude foi exemplar do início ao fim, demonstrando as qualidades do campeão excepcional que ele é. Desejamos ao Paul tudo de bom para o futuro."Satisfeito com o desfecho, o meio-campista exaltou o fato de defender as cores do Monaco. "Gostaria de agradecer ao presidente e à direção, aos meus companheiros de equipe, a todos os funcionários e a todos os torcedores que acreditaram em mim. Representar este clube e o principado foi uma experiência incrível. Embora eu não tenha jogado tantas partidas quanto esperava, serei sempre grato", comentou.Pogba foi contratado pelo Monaco na temporada passada após um logo período afastado dos gramados. Os problemas físicos, entretanto, atrapalharam o objetivo de retomar a carreira em alto nível. Neste período, ele entrou em campo somente seis vezes, não balançou as redes e também não deu assistências.