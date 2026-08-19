Endrick durante treinamento do Real Madrid na pré-temporadaDivulgação
Torcedores defendem que Endrick troque o Real Madrid pelo Liverpool
Clube inglês avalia proposta por atacante brasileiro; jogador não deve ter muito espaço com José Mourinho na próxima temprada
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Com Independiente Rivadávia, Tricolor elimina pela quarta vez uma equipe do país vizinho no mata-mata da competição sul-americana
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