Endrick durante treinamento do Real Madrid na pré-temporada - Divulgação

Endrick durante treinamento do Real Madrid na pré-temporadaDivulgação

Publicado 19/08/2026 15:11

Em busca de nomes para reforçar o ataque, o Liverpool tem interesse na contratação de Endrick , o camisa 9 do Real Madrid. Ao reagir a possível mudança de ares do brasileiro, os torcedores defenderam que o jovem deixe o clube espanhol rumo à terra dos Beatles.

Endrick se tornou um alvo da equipe inglesa por dois principais motivos: O valor de mercado baixo comparado com as outras opções que a equipe estaria avaliando e a versatilidade do atleta, que joga tanto como centroavante, quanto como ponta-direita, a posição de maior carência no elenco do Liverpool.

"Essa é a melhor oportunidade da carreira dele, principalmente com o Ekitike lesionado, se o Endrick chega agora e começa a se provar, ele se consolida tranquilamente" disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter, em apoio a transferência.

Além disso, outro internauta comparou a situação atual de Endrick com a de seu companheiro, Vinicius Júnior, no Real Madrid, que passou por situação semelhante, mas conseguiu vencer a disputa por posição: "Eu venderia, não tem espaço pra ele no Real Madrid. O Vini conseguiu rápido porque o Hazard não jogou nada", relembrou o torcedor.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Pedro Logato