Presidente do Vasco, Pedrinho fez críticas a BapLeandro Amorim / Vasco
Pedrinho sobe tom contra presidente do Flamengo: 'É mau-caráter'
Nesta semana, o Rubro-Negro notificou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol para avaliar gastos do Vasco
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Ex-Botafogo, Joaquín Correa brilha em vitória do Estudiantes
Meia-atacante balançou a rede sobre a Universidad Católica (CHI), no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores
Textor critica saída de Franclim: 'Uma criança comandando o Botafogo'
Treinador, de 38 anos, recebeu muitos elogios do empresário; norte-americano lamentou decisões do atual CEO da SAF Alvinegra
Joel Santana detona técnico do Flamengo: 'Acho o Jardim maluco'
Ex-treinador disse que o comandante português tem 'cara de doido', elogiou o centroavante Pedro e fez duras críticas a Samuel Lino
Endrick interessa ao Liverpool, que define valor de proposta
Clube inglês está no mercado em busca de um atacante, e nome do brasileiro do Real Madrid aparece como a opção mais viável
Galvão Bueno exalta classificação do Fluminense: 'Mais vivo que nunca'
Tricolor derrotou o Independiente Rivadavia em disputa de pênaltis, depois de empate no tempo normal com expulsão e arbitragem polêmica
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