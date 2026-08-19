Presidente do Vasco, Pedrinho fez críticas a Bap - Leandro Amorim / Vasco

Presidente do Vasco, Pedrinho fez críticas a BapLeandro Amorim / Vasco

Publicado 19/08/2026 14:47 | Atualizado 19/08/2026 14:49

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, voltou a criticar o presidente Luiz Eduardo Baptista, do Flamengo . Desta vez, o ex-apoiador teceu críticas de cunho pessoal ao dirigente rubro-negro. Na última terça-feira (18), o atual campeão da Libertadores notificou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) para avaliar os gastos do rival, que está em recuperação judicial.

"Vou falar da pessoa Bap. Zero instituição (Flamengo), tá? Estou falando do Bap. É mau-caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Hipócrita porque ele usa a frase: 'Estou fazendo para o bem do Campeonato Brasileiro'. Isso quando não diz respeito ao clube que ele representa. Porque, quando diz respeito ao clube que ele representa, como, por exemplo, a divisão das cotas na Libra, ele é o primeiro a falar que vai lutar pelos direitos do Flamengo", disse em entrevista ao "GE".

Não é a primeira vez que Pedrinho faz críticas a gestão de Bap. A primeira vez, o presidente do Vasco havia sido mais irônico. Ele reforçou que o Cruz-Maltino não será prejudicado.

"Mas, com o Vasco da Gama, Ele não vai se criar. Isso aqui não é família mesmo, não. Isso aqui é Vasco. Só que é Vasco. Ele tem que respeitar muito o Vasco. Ele não está respeitando o Vasco. Ele está se metendo, não tem que se meter", concluiu.