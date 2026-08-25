Xavi Hernández é o novo técnico da Holanda - Reprodução / X @OnsOranje

Xavi Hernández é o novo técnico da HolandaReprodução / X @OnsOranje

Publicado 25/08/2026 14:31



Apresentado oficialmente nesta terça-feira (25), Xavi Hernández mostrou empolgação para iniciar os trabalhos como técnico da Holanda. O comandante será o responsável por substituir Ronald Koeman, que decidiu deixar o cargo depois da Copa do Mundo de 2026 . Ele garantiu estar pronto para o desafio de assumir a seleção.

“Tenho muitas ligações com esse país. Sinto como se estivesse indo para a universidade do futebol. Quero que minha seleção esteja sempre com a bola, mas com paixão. Estamos aqui para competir, nos divertir e vencer. E insisto: para vencer”, iniciou o espanhol, em entrevista coletiva.



“Sei que sou um treinador estrangeiro. Mas estou aqui para ajudar a Federação, a equipe técnica e os jogadores. Sinto a pressão, mas sou um vencedor e estou pronto, super pronto”, completou.



Xavi Hernández também explicou o que planeja implementar: “Sei que Van Gaal ou Koeman jogaram com cinco defensores na zaga. Mas essa não é a ideia para o meu time. Quero jogar com outros sistemas: 4-3-3, 4-2-3-1, 3-4-3. Acho que podemos dominar melhor o jogo assim”.

