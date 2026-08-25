Musiala explicou que tem uma disfunção neurológica e garantiu estar bemAlex Grimm / Getty Images via AFP
Após desmaios, Musiala desfalcará o Bayern no Campeonato Alemão
Meia-atacante segue um cronograma específico de recuperação e não estará à disposição para encarar o Stuttgart, na sexta-feira (28)
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