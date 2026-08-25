Musiala explicou que tem uma disfunção neurológica e garantiu estar bemAlex Grimm / Getty Images via AFP

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Theo Faria
Depois de desmaiar em campo duas vezes em um intervalo de três dias, Musiala será desfalque do Bayern de Munique na estreia no Campeonato Alemão. O meia-atacante segue um cronograma específico de recuperação e não estará à disposição para encarar o Stuttgart, na sexta-feira (28).
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A expectativa é que ele retorne na segunda rodada, de acordo com o jornal local 'Bild'.
O jogador tem feito trabalhos individuais e será reintegrado parcialmente aos treinos com o elenco nos próximos dias. Então, passará por uma reavaliação para voltar aos gramados.
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O que houve com Musiala?

O meia-atacante desmaiou durante o amistoso contra o RB Leipzig, no dia 15 de agosto. Em seguida, desmaiou de novo diante do Heidenheim, no dia 18. Ele, porém, veio a público para explicar que se trata de uma disfunção neurológica e garantiu estar bem.