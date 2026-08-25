Neymar aceitou desafio de Fábio Sormani - Reinaldo Campos / Santos e Reprodução / ESPN

Neymar aceitou desafio de Fábio SormaniReinaldo Campos / Santos e Reprodução / ESPN

Publicado 25/08/2026 11:06





Sormani deu suas declarações em um vídeo do último domingo (23), onde criticou duramente o time e o elenco, após o empate da equipe paulista contra o Mirassol por 1 a 1, afirmando que o camisa 10 "não consegue mais driblar ninguém". O meia-atacante Neymar aceitou uma proposta inusitada do jornalista Fabio Sormani, da 'Placar', que o desafiou a um duelo de dribles em um campo reduzido. O repórter garantiu que consegue roubar a bola do craque em cinco tentativas.Sormani deu suas declarações em um vídeo do último domingo (23), onde criticou duramente o time e o elenco, após o empate da equipe paulista contra o Mirassol por 1 a 1, afirmando que o camisa 10 "não consegue mais driblar ninguém".

A resposta de Neymar foi postada nos stories nesta segunda-feira (24). "Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein", escreveu, com um emoji de risada.

Então, o comentarista de 69 anos postou um vídeo em sua conta impondo uma condição. "Topo o desafio, mas você vem para São Paulo. É muito trampo ir pra Santos. Pegue o seu helicóptero e venha para cá. Eu moro na Granja Viana, você sabe onde fica", destacou. Apesar disso, o desafio ainda não foi confirmado.



Neymar pode ter um compromisso importante nesta quarta-feira (26), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. No entanto, a presença do jogador no confronto é uma dúvida, devido ao gramado sintético do Nubank Parque.