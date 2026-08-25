Bouaddi é a grande promessa da seleção marroquina - Abdel Majid Bizouat / AFP

Bouaddi é a grande promessa da seleção marroquinaAbdel Majid Bizouat / AFP

Publicado 25/08/2026 09:59

O Manchester City acertou a contratação do meia marroquino Ayyoub Bouaddi, uma das sensações da última Copa do Mundo, em uma tentativa de repor a saída de Rodri ao Barcelona . O clube inglês pagou 95 milhões de euros fixos (quase R$ 572 milhões), mais 5 milhões de euros em bônus (R$ 30 milhões), para contar com o jovem de 18 anos.

O jogador já realizou os exames médicos, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais. O acordo tem duração de cinco temporadas.

Bouaddi estava na mira de outros gigantes da Europa, como Real Madrid, Bayern de Munique, PSG e Arsenal. No entanto, o diretor esportivo do City, Hugo Viana, manteve contato direto com o Lille ao longo do verão para encaminhar o acordo.



Após a ida de Rodri ao Barcelona, que rendeu cerca de 76 milhões de euros (R$ 462 milhões) aos cofres do City, o clube se movimentou para fechar com o marroquino, visto como um potencial substituto do meia espanhol, eleito o melhor atleta da última Copa do Mundo.

Além de Bouaddi, em novas investidas para repor o meio-campo, a equipe inglesa segue atrás de Enzo Fernández , do Chelsea, e fechou com Elliot Anderson, que saiu de campo lesionado na sua estreia oficial pelo time contra o Bournemouth, no último domingo (23).

Bouaddi nasceu em Paris, França, e tem pais marroquinos. Ele chegou a atuar pelas categorias de base da seleção francesa, mas escolheu se naturalizar por Marrocos para a disputa do Mundial 2026. O atleta, que atuou no jogo contra o Brasil na estreia do torneio, está no Lille desde 2023.