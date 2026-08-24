Destaque do Atlético de Madrid, Julián Álvarez é um dos principais alvos do Barcelona - Divulgação / Atlético de Madrid

Destaque do Atlético de Madrid, Julián Álvarez é um dos principais alvos do BarcelonaDivulgação / Atlético de Madrid

Publicado 24/08/2026 14:34





. Ele foi proibido pela comissão técnica de se aproximar, junto aos companheiros, da torcida para cumprimentá-la. As cenas rodaram o mundo, em meio a boatos de sua saída. O Barcelona segue na busca por um centroavante faltando apenas uma semana para o fechamento da janela de transferências, na próxima segunda-feira (31). A negociação por Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, parece cada vez mais distante , mas o clube catalão insiste na possibilidade, segundo o jornal 'Marca'. O atleta se viu envolvido em uma polêmica neste domingo (23) . Ele foi proibido pela comissão técnica de se aproximar, junto aos companheiros, da torcida para cumprimentá-la. As cenas rodaram o mundo, em meio a boatos de sua saída.





O técnico Hansi Flick e o diretor esportivo da equipe, Deco, buscam um substituto para Lewandowski, Além disso, o Atlético de Madrid está negociando Álvarez com o Arsenal, da Inglaterra, conforme a imprensa europeia. No entanto, o desejo do jogador seria, de fato, se juntar ao Barcelona.O técnico Hansi Flick e o diretor esportivo da equipe, Deco, buscam um substituto para Lewandowski, que deixou a Espanha recentemente para reforçar o Chicago Fire , da MLS. Alguns nomes como Lautaro Martínez, da Inter de Milão, e os atacantes Ayoze Pérez e Mikautadze, do Villarreal.

Além de uma peça para o setor ofensivo, o Barça também corre atrás para contratar um zagueiro. Recentemente, a diretoria deixou a compra de Bastoni, da Inter de Milão, em segundo plano.