Bola usada por Maradona no gol da 'Mão de Deus', em Argentina x Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986 - Frederic J. Brown / AFP

Bola usada por Maradona no gol da 'Mão de Deus', em Argentina x Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986Frederic J. Brown / AFP

Publicado 24/08/2026 14:27 | Atualizado 24/08/2026 14:33



A bola usada no gol da ‘Mão de Deus’ de Maradona, na vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, foi leiloada por 3,35 milhões de dólares (cerca de R$ 17,2 milhões). O evento foi realizado pela ‘Heritage Auctions’, no último sábado (22).

O valor, porém, ficou abaixo do esperado pela empresa, que planejava arrematar por volta de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 51,6 milhões).



O item histórico foi autenticado por especialistas. O árbitro do jogo também deixou uma carta de procedência, já que guardou o objeto por mais de três décadas.



Em maio de 2022, a camisa utilizada por Maradona naquela partida também foi leiloada, mas por 9,2 milhões de dólares (R$ 47,4 milhões, na cotação atual).