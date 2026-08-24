Bola usada por Maradona no gol da 'Mão de Deus', em Argentina x Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986Frederic J. Brown / AFP
Bola da ‘Mão de Deus’ de Maradona é leiloada por mais de R$ 17 milhões
Valor do item histórico ainda ficou abaixo do esperado pelos organizadores do evento, que planejavam arrematar cerca de R$ 51,6 milhões
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