Momento em que o influenciador Pedro Certezas marca sobre o novo goleiro do Palmeiras - Reprodução/ Youtube 'De Sola'

Momento em que o influenciador Pedro Certezas marca sobre o novo goleiro do PalmeirasReprodução/ Youtube 'De Sola'

Publicado 24/08/2026 13:09

Goleiro da Portuguesa, Bruno Bertinato acertou sua ida para o Palmeiras por empréstimo até o fim do ano. Ele chega para repor a saída de Kaique, vendido ao Sporting, de Portugal. A contratação, porém, foi bem questionada pelos torcedores, principalmente por causa de um vídeo gravado para o canal 'De Sola', no YouTube.

Em março deste ano, o arqueiro participou de uma brincadeira na qual o desafio era que cinco pessoas que não são profissionais cobrassem pênaltis contra um goleiro profissional. Na ocasião, todos os quarto participantes marcaram, mas o destaque foi para o influenciador Pedro Certezas, que fez quatro.

"O goleiro que o Palmeiras está contratando tomou 4 gols do Pedro Certezas, esse é o tweet", disse um usuário da rede social 'X', o antigo Twitter.

Além disso, outros torcedores criticaram o fato de o clube contratar Bruno Bertinato ao invés de utilizar a base para fazer a reposição: "Por que diabos o palmeiras ta contratando um goleiro? Não é possivel que nessa base nao tenha um Otavio da vida.", indagou um usuário, relembrando o caso semelhante que aconteceu no Cruzeiro.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria