Momento em que o influenciador Pedro Certezas marca sobre o novo goleiro do PalmeirasReprodução/ Youtube 'De Sola'
August 23, 2026
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Novo goleiro do Palmeiras já sofreu gol de influenciador; entenda
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