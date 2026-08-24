Momento em que João Gomes recebe o cartão vermelho diante do Brighton, pelo Campeonato Inglês - Glyn Kirk / AFP

Momento em que João Gomes recebe o cartão vermelho diante do Brighton, pelo Campeonato InglêsGlyn Kirk / AFP

Publicado 24/08/2026 11:26



Cria do Flamengo , João Gomes não teve bom desempenho em seu primeiro jogo pelo Aston Villa no Campeonato Inglês. O volante falhou em um dos gols na dura derrota por 4 a 0 para o Brighton, no último domingo (23), fora de casa, e foi expulso durante a etapa inicial.

O jornal local ‘The Sun’ classificou a partida do meio-campista brasileiro como “desastrosa”. Além disso, avaliou a atuação coletiva como um “espetáculo de horrores”.



Ele foi contratado nesta janela de transferências , por 38 milhões de libras (cerca de R$ 260 milhões, na cotação da época). Antes, vestia a camisa do Wolverhampton, também da Inglaterra.

Sem João Gomes, o próximo compromisso do Aston Villa será contra o Arsenal, na segunda-feira (31). A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Villa Park, pela segunda rodada do Campeonato Inglês.