Momento em que João Gomes recebe o cartão vermelho diante do Brighton, pelo Campeonato InglêsGlyn Kirk / AFP
Jornal critica atuação de João Gomes pelo Aston Villa: ‘Desastrosa’
Revelado pelo Flamengo, volante falhou em um dos gols na derrota por 4 a 0 para o Brighton e foi expulso ainda no primeiro tempo
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Outro time peruano provoca o Botafogo ao golear o Cienciano
Eliminado da Copa Sul-Americana ao não conseguir devolver o 6 a 1 do jogo da ida, Glorioso vira alvo de brincadeiras do Sport Boys
Barcelona condena ação policial contra torcedores: ‘Desproporcional’
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Registro mostra momento em que objetos de plástico são atirados contra Rafaella Santos, que tenta discutir, mas é retirada do local
Vasco confirma São Januário para as quartas de final da Copa do Brasil
Início da venda dos ingressos para a partida começa nesta segunda-feira, em derrota do Cruz-Maltino para a dupla Fla-Flu
Fabinho frustra clubes brasileiros e reeditará parceria com Salah
Experiente volante estava sem atuar desde que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na temporada passada, e quis retornar à Europa
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