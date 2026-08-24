Hansi Flick, atual técnico do Barcelona - Jose Jordan / AFP

Hansi Flick, atual técnico do BarcelonaJose Jordan / AFP

Publicado 24/08/2026 10:51 | Atualizado 24/08/2026 10:54

O Barcelona saiu em defesa de seu torcedor e reprovou os incidentes antes do jogo com o Elche, na largada da equipe em La Liga . De acordo com o clube, as ações da polícia local foram desproporcionais e exageradas. Um torcedor foi detido e outros tiveram suas bandeiras esteladas confiscadas.

"O FC Barcelona condena o uso desproporcional da força contra sócios e torcedores do clube durante os incidentes ocorridos ontem nos arredores do estádio Martínez Valero, antes da partida da Liga disputada contra o Elche", detonou o clube. "Em particular, o clube considera que o procedimento de detenção de um de nossos torcedores foi desproporcional e careceu da necessária adequação e oportunidade no uso da força."

Torcedores da Catalunha usam a bandeira estelada nos jogos do clube. Ela significa a luta pela independência da região e frequentemente aparece com a torcida nos estádios. Mas em Elche não foi permitida e confiscada.

"O FC Barcelona coloca-se à disposição do torcedor detido e de sua família para oferecer o apoio de que possam necessitar. Além disso, o FC Barcelona lamenta que, mais uma vez, agentes da polícia tenham confiscado bandeiras esteladas de torcedores azul-grenás", seguiu o clube em sua reclamação, garantindo que o objeto é algo legítimo.

"A estelada é um símbolo legal, e sua exibição constitui uma manifestação legítima da liberdade de expressão, não podendo ser considerada, por si só, uma incitação ao ódio ou à violência", explicou, cobrando resposta das autoridades.

"O FC Barcelona aguarda as devidas explicações sobre os fatos e reserva-se o direito de adotar as medidas que considerar oportunas para defender a integridade, os direitos e a liberdade de expressão de seus sócios e torcedores, tanto no Spotify Camp Nou quanto nos estádios das equipes rivais."