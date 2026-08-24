Hansi Flick, atual técnico do BarcelonaJose Jordan / AFP
Barcelona condena ação policial contra torcedores: ‘Desproporcional’
Clube catalão desaprovou os incidentes antes da goleada por 5 a 0 sobre o Elche, no último domingo (23), pelo Campeonato Espanhol
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Irmã de Neymar é hostilizada por torcedores rivais em jogo do Santos
Registro mostra momento em que objetos de plástico são atirados contra Rafaella Santos, que tenta discutir, mas é retirada do local
Vasco confirma São Januário para as quartas de final da Copa do Brasil
Início da venda dos ingressos para a partida começa nesta segunda-feira, em derrota do Cruz-Maltino para a dupla Fla-Flu
Fabinho frustra clubes brasileiros e reeditará parceria com Salah
Experiente volante estava sem atuar desde que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na temporada passada, e quis retornar à Europa
Jogador se manifesta após ser alvo de cuspe de torcedor: 'Lamentável'
Lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol, foi atingido no rosto; atleta pediu que medidas cabíveis seja tomadas em desabafo nas redes
Infantino anuncia plano de Copa do Mundo Sub-15 com 211 seleções
Torneio teria mais de 4 mil crianças, segundo o dirigente; proposta acontece no momento de maior pressão do mandatário na Fifa
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