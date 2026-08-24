Rafaella Santos, de bandana, chegou a discutir com torcedores que atiraram objetosReprodução / X
As imagens não permitem identificar quem realizou os ataques. Rafaella e seus familiares tentaram discutir com os envolvidos, antes de serem afastados do local.
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Um bando de machos achou que seria de bom tom hospitalizar e jogar garrafas na Rafaella Santos durante o jogo do Santos pic.twitter.com/2XzYd6EN8f— Victor (@vtzeros) August 24, 2026
O duelo acabou empatado em 1 a 1, com gols de Barreal e Eduardo. O resultado é ruim para ambas as equipes, que lutam contra o rebaixamento.
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