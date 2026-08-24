Rafaella Santos, de bandana, chegou a discutir com torcedores que atiraram objetosReprodução / X

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Gabriel Salotti
Rio — A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar, foi hostilizada durante a partida entre Santos e Mirassol, neste domingo (23), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Um vídeo mostra o momento em que torcedores do setor visitante atiram objetos de plástico em direção ao camarote dela.

As imagens não permitem identificar quem realizou os ataques. Rafaella e seus familiares tentaram discutir com os envolvidos, antes de serem afastados do local.

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Já dentro de campo, o lateral-esquerdo Reinaldo, do Mirassol, foi alvo de um cuspe de um torcedor santista. O jogador se manifestou nas redes sociais após o confronto, afirmando que o caso foi "nojento" e "lamentável".

O duelo acabou empatado em 1 a 1, com gols de Barreal e Eduardo. O resultado é ruim para ambas as equipes, que lutam contra o rebaixamento.