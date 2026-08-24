Aleksander Ceferin e Gianni Infantino - Odd Andersen / AFP

Aleksander Ceferin e Gianni InfantinoOdd Andersen / AFP

Publicado 24/08/2026 11:30

"Uma opção é ele perceber que não tem apoio, e isso não se refere apenas ao apoio político de quem vota, mas também ao apoio político da comunidade do futebol, dos torcedores, dos jogadores, ex-jogadores e treinadores", disse Ceferin ao podcast britânico The Rest is Politics: Leading, que será transmitido nesta segunda-feira.



"E a segunda opção é que ele concorra às eleições em março, mas nesse caso, acho que ele terá um candidato contra ele. Ainda não sei quem", continuou Ceferin, descartando participar do pleito.



Infantino dirige a Fifa desde 2016 e, até a reação negativa às suas propostas, parecia certo que seria reeleito sem oposição no próximo ano, em Marrocos. A entidade estabeleceu o prazo de 18 de novembro para que os candidatos da oposição apresentem suas candidaturas.