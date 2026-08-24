Julián Álvarez é disputado por Barcelona e Arsenal - Juan Mabromata / AFP

Julián Álvarez é disputado por Barcelona e ArsenalJuan Mabromata / AFP

Publicado 24/08/2026 13:14

Espanha - O clima para Julián Álvarez no Atlético de Madrid está cada vez pior . No último domingo (23), no empate com o Villareal em casa, o argentino foi vaiado e deixou o campo sozinho, enquanto o elenco saudava a torcida. Segundo o técnico Diego Simeone, o episódio partiu de decisão do próprio clube.

"O clube determinou que Julián não se aproximasse com seus companheiros para cumprimentar os torcedores. A decisão não foi de Julián Álvarez, foi do clube, que decidiu separá-lo e afastá-lo para que vá em direção ao vestiário", explicou o treinador, na coletiva após o jogo.

Em meio às indefinições, o argentino segue vestindo a camisa do Atlético, ainda que tenha começado a partida do fim de semana no banco de reservas. Nesse contexto, o companheiro de clube e seleção Giuliano Simeone, que também é filho do técnico da equipe, saiu em defesa de Julián Álvarez.

"Ele [Álvarez] é nosso jogador, e vamos morrer em campo por ele. Lutaremos juntos. Juntos somos muitíssimo mais fortes. Temos que estar todos 'remando' para o mesmo lado, porque senão vamos nos dividir, e isso não é bom", disse Simeone, na zona mista após o empate.

Veja momento em que Álvarez deixa o campo sozinho

JULIÁN se va SOLO del METROPOLITANO por DECISIÓN del CLUB ¡QUÉ IMAGEN! pic.twitter.com/EjRzjAGDAJ — Diario AS (@diarioas) August 23, 2026

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti