"O clube determinou que Julián não se aproximasse com seus companheiros para cumprimentar os torcedores. A decisão não foi de Julián Álvarez, foi do clube, que decidiu separá-lo e afastá-lo para que vá em direção ao vestiário", explicou o treinador, na coletiva após o jogo.
Em meio às indefinições, o argentino segue vestindo a camisa do Atlético, ainda que tenha começado a partida do fim de semana no banco de reservas. Nesse contexto, o companheiro de clube e seleção Giuliano Simeone, que também é filho do técnico da equipe, saiu em defesa de Julián Álvarez.
"Ele [Álvarez] é nosso jogador, e vamos morrer em campo por ele. Lutaremos juntos. Juntos somos muitíssimo mais fortes. Temos que estar todos 'remando' para o mesmo lado, porque senão vamos nos dividir, e isso não é bom", disse Simeone, na zona mista após o empate.
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