Cucurella ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real MadridDivulgação / Real Madrid

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Theo Faria
Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (24) pelo Real Madrid, Cucurella mostrou estar empolgado para o novo desafio na carreira. O lateral-esquerdo, que estava no Chelsea, da Inglaterra, e já havia sido anunciado em junho, assinou vínculo até meados de 2032.
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“Olá, madridistas. Estou muito feliz. Um dia muito especial para mim e para a minha família. Mal posso esperar para ver vocês no Bernabéu”, disse o jogador, em vídeo nas redes sociais do clube.
O defensor já fez sua estreia pelo time merengue. Ele foi acionado no segundo tempo na vitória por 2 a 1 sobre o Espanyol, no sábado (22). O próximo compromisso será contra a Real Sociedad, quarta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.
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