Marc Cucurella foi anunciado pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid
Real Madrid oficializa a contratação de Marc Cucurella
Lateral, de 27 anos, estava no Chelsea
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Agora sob liderança de Yamal, Espanha quer repetir ‘ciclo de ouro’
Seleção de Luis de la Fuente vai em busca do segundo título mundial depois de conquistar a Eurocopa, em 2024
Grupo H reúne candidata ao título, potência sul-americana e sonho africano
Espanha desponta como favorita em uma chave com Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde
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Suécia vence a Tunísia de goleada e lidera grupo na Copa do Mundo
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O jogo da semifinal da Copa de 2014 esteve em pauta por causa da vitória alemã sobre Curaçao
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