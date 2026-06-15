Marc Cucurella foi anunciado pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Marc Cucurella foi anunciado pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 15/06/2026 07:30 | Atualizado 15/06/2026 07:41

Rio - O Real Madrid agiu muito rápido e oficializou nesta segunda-feira (15) a contratação de Marc Cucurella, de 27 anos, junto ao Chelsea. O clube espanhol irá desembolsar algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 290 milhões) pelo lateral-esquerdo.

Cucurella despertava interesse de outros gigantes do futebol espanhol, como Barcelona e Atlético de Madrid. Nos bastidores, porém, o Real Madrid avançou rapidamente nas tratativas. O lateral foi um pedido do treinador José Mourinho.

Atualmente, o defensor está concentrado com a seleção da Espanha para a disputa da Copa do Mundo. A equipe estreia no torneio nesta segunda-feira (15), às 13h (de Brasília), diante de Cabo Verde. Ele se apresentará ao novo clube assim que o torneio terminar.

Revelado pelo Barcelona, Marc Cucurella foi emprestado para o Eibar, depois passou pelo Getafe e pelo Brighton, da Inglaterra. Em 2022 chegou ao Chelsea. Na última temporada, entrou em campo pelos Blues em 50 partidas, anotando um gol e dando quatro assistências.