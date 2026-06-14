Jô disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira - Divulgação / CBF

Jô disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 14/06/2026 19:30

Jô, que já vestiu a camisa da seleção brasileira e tem passagens por clubes como Atlético-MG e Corinthians, foi preso na madrugada deste domingo (14), em Belo Horizonte. O ex-jogador foi alvo de um mandado por dívida de pensão alimentícia.

Ele foi localizado em uma boate em Belo Horizonte, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Conforme o boletim de ocorrência, o mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera. As informações foram divulgadas primeiro pela 'Itatiaia'.



A reportagem tenta contato com o ex-jogador. Esta, aliás, não é a primeira vez que Jô foi preso por causa de pensão alimentícia.

Aconteceu também em maio de 2024, quando ainda vestia a camisa do Amazonas. Posteriormente, ele foi preso em dezembro, quando estava no Itabirito FC (MG).