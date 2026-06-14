Jô disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileiraDivulgação / CBF

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Jô, que já vestiu a camisa da seleção brasileira e tem passagens por clubes como Atlético-MG e Corinthians, foi preso na madrugada deste domingo (14), em Belo Horizonte. O ex-jogador foi alvo de um mandado por dívida de pensão alimentícia.
Ele foi localizado em uma boate em Belo Horizonte, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Conforme o boletim de ocorrência, o mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Itaquera. As informações foram divulgadas primeiro pela 'Itatiaia'.
A reportagem tenta contato com o ex-jogador. Esta, aliás, não é a primeira vez que Jô foi preso por causa de pensão alimentícia.
Aconteceu também em maio de 2024, quando ainda vestia a camisa do Amazonas. Posteriormente, ele foi preso em dezembro, quando estava no Itabirito FC (MG).
Em julho de 2025, foi detido pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Já em novembro, Jô foi preso na Barra da Tijuca, na zona Sudoeste da capital carioca.