Jô disputou a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileiraDivulgação / CBF
Ex-atacante Jô é preso por dívida de pensão alimentícia
Ele foi localizado em uma boate em Belo Horizonte
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Atacante, de 29 anos, pode mudar de ares
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Meio-campista também destacou a qualidade de Jeremy Doku e afirmou que a equipe precisará do atacante em alto nível
Em jogo de quatro gols, Holanda e Japão empatam na estreia na Copa do Mundo
Holandeses ficam na frente do placar duas vezes, mas japoneses buscam igualdade
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