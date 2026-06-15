Tiquinho em campo pelo MirassolJP Pinheiro/Agência Mirassol
Ex-atacante do Botafogo, Tiquinho Soares será emprestado para clube da Série B
Atacante, de 35 anos, tem contrato com o Santos até o fim de 2027
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