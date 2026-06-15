Tiquinho em campo pelo MirassolJP Pinheiro/Agência Mirassol

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Rio - Depois da uma rápida passagem pelo Mirassol, o atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, está perto de acertar com o Fortaleza para a disputa da Série B. O centroavante será emprestado pelo Santos até o final da temporada de 2026. As informações são do portal "UOL".
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No clube do interior de São Paulo, Tiquinho entrou em campo em dez jogos e anotou apenas um gol. O veterano recebeu bastante críticas dos torcedores por suas atuações e perdeu espaço.
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O centroavante tem contrato com o Santos até o fim de 2027 e ficará no Fortaleza até dezembro. O Peixe vai ser o responsável por desembolsar mais de 50% dos vencimentos de Tiquinho Soares.
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Tiquinho Soares está em baixa desde que deixou o Botafogo no fim de 2024. O atacante não teve boa passagem pelo Santos e agora irá ser emprestado pela segunda vez na temporada de 2026.