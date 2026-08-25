Neymar pode ficar fora de mais um jogo importante do Santos - Reinaldo Campos / Santos

Neymar pode ficar fora de mais um jogo importante do SantosReinaldo Campos / Santos

Publicado 25/08/2026 09:33

O Santos volta a jogar na quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o clássico decisivo, o clube alvinegro pode ter o desfalque de Neymar por causa do gramado sintético do Nubank Parque.

Desde que chegou ao time do litoral paulista em janeiro de 2025, o atacante de 34 anos disputou apenas uma partida nesse tipo de gramado: contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão de 2025.



Em fevereiro deste ano, Neymar ficou fora do duelo contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e criticou o campo da equipe paranaense. "Praticar futebol nesse campo é quase impossível", escreveu o jogador nas redes sociais.

Ele também se posicionou sobre o gramado do Atlético-MG após o jogo da última temporada, que terminou empatado em 1 a 1. "Comprovado... Sintético é uma m****", disse o atacante em publicação.

Neymar, inclusive, manifestou-se contra a prática do futebol no sintético no ano passado, em posicionamento que contou com o apoio de nomes como Thiago Silva, Philippe Coutinho, Gabigol, Lucas Moura, entre outros. "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético", afirmava a mensagem da campanha.

Caso entre em campo contra o Palmeiras, será a primeira vez de Neymar no Nubank Parque, estádio que recebeu uma nova grama sintética em março. O confronto de volta das quartas da Copa do Brasil ocorre no dia 2 de setembro, às 21h30, na Vila Belmiro.