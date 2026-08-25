Publicado 25/08/2026 00:00

O Palmeiras encaminhou a venda de Allan ao Manchester City por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação atual). Os clubes chegaram a um acordo, e o atacante deve assinar contrato de cinco anos com os ingleses. Do total, 37,5 milhões de euros (R$ 225,3 milhões) serão pagos de forma fixa, enquanto os 2,5 milhões restantes dependerão do cumprimento de metas. O jovem é visto pelo clube inglês como substituto de Savinho, que está sendo negociado com o Tottenham.