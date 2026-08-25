Allan perto do acerto com o City
Bellão avalia momento e vê Botafogo 'em processo de se levantar'
Interino acredita que o que falta para o time não é o desempenho, mas sim resultado; nesta segunda (24), Glorioso perdeu para o Athletico
Santi lamenta derrota do Botafogo: 'Temos que ser mais eficazes'
Uruguaio também admitiu que os erros na saída de bola que geraram os dois primeiros gols do Athletico-PR complicaram 'um pouco' o Glorioso
Erros na saída de bola custam caro, e Botafogo perde para o Athletico
Glorioso ainda marcou dois gols na reta final de partida, mas não conseguiu evitar a derrota para o Furacão no Estádio Nilton Santos
Saiba por que Raphinha imitou o Homem-Aranha em comemoração de gol
O atacante brasileiro fez o primeiro gol do Barcelona na vitória sobre o Elche por 5 a 0; a pose do super-herói foi para o filho
Tiquinho vai ao Estádio Nilton Santos para assistir a jogo do Botafogo
Ele marca presença no local para acompanhar a partida contra o Athletico-PR; atacante está perto de ser anunciado como reforço do Alvinegro
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