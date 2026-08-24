Tiquinho Soares no Estádio Nilton Santos - Reprodução / SporTV

Tiquinho Soares no Estádio Nilton SantosReprodução / SporTV

Publicado 24/08/2026 20:23

Rio - Perto de ser anunciado como reforço do Botafogo , Tiquinho Soares foi ao Nilton Santos na noite desta segunda-feira (24). O Glorioso encara o Athletico-PR no estádio, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante está livre no mercado e receberá bem menos do que na primeira passagem pelo Alvinegro. Ele chegou ao Rio de Janeiro justamente nesta segunda (24).

Primeira passagem e sequência

Tiquinho foi anunciado como reforço do Botafogo em agosto de 2022. O atacante logo caiu nas graças da torcida e fez parte do elenco que conquistou o Brasileirão e a Libertadores de 2024.

Em janeiro de 2025, o Glorioso acertou a transferência do atacante para o Santos. Ele, porém, não se firmou e chegou a ser emprestado ao Mirassol em fevereiro deste ano . Já em julho, Tiquinho rescindiu com o Peixe.