Santi Rodríguez, que saiu do banco no segundo tempo, balançou as redes duas vezes, no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo
Santi lamenta derrota do Botafogo: 'Temos que ser mais eficazes'
Uruguaio também admitiu que os erros na saída de bola que geraram os dois primeiros gols do Athletico-PR complicaram 'um pouco' o Glorioso
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Erros na saída de bola custam caro, e Botafogo perde para o Athletico
Glorioso ainda marcou dois gols na reta final de partida, mas não conseguiu evitar a derrota para o Furacão no Estádio Nilton Santos
Tiquinho vai ao Estádio Nilton Santos para assistir a jogo do Botafogo
Ele marca presença no local para acompanhar a partida contra o Athletico-PR; atacante está perto de ser anunciado como reforço do Alvinegro
Sem Danilo, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Athletico
O camisa 8 está fora após sentir dores musculares; o goleiro Warleson e os zagueiros Anthony e Lucas Monzón também são desfalques
Acertado com o Botafogo, clube russo ainda negocia com Matheus Martins
O Glorioso já aceitou a proposta de R$ 42 milhões do Dínamo Moscou (RUS), que ainda não atingiu a pedida salarial do jogador
Tiquinho Soares chega ao Rio para assinar retorno ao Botafogo
Atacante de 35 anos não vem de boas passagens por Santos e Mirassol e tenta reencontrar o bom futebol em nova passagem pelo Glorioso
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