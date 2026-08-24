Santi Rodríguez, que saiu do banco no segundo tempo, balançou as redes duas vezes, no Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Santi Rodríguez, que saiu do banco no segundo tempo, balançou as redes duas vezes, no Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/08/2026 22:33

Santi Rodriguez lamentou a derrota do Botafogo para o Athletico-PR por 3 a 2 no Estádio Nilton Santos, nesta segunda-feira (24), pelo Brasileirão. Em entrevista ao 'SporTV', o uruguaio citou erros do time na saída de bola que geraram os dois primeiros gols do Furacão, mas também ressaltou que o Alvinegro precisa ser mais eficaz.

"Creio que na defesa tivemos dois erros que terminaram em gol. Isso nos complicou um pouco na partida. Depois, no ataque, creio que temos que ser mais eficazes. Há muito tempo que viemos com esses problemas na hora de definir. Com garra e força, nos aproximamos, mas não foi suficiente".

Ele, aliás, anotou os dois gols do Botafogo na partida. O segundo foi nos acréscimos. Danilo Pereira chutou mascado, e o uruguaio apareceu para tocar na bola.

"Eu estava ali, cheguei a tocar. Mas não serviu de nada, perdemos".

O Glorioso soma 30 pontos e aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico tem 44 e ocupa a terceira posição.

Agora, o Botafogo vira a chave para a próxima rodada do Brasileirão. O Glorioso vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo (30), a partir das 16h, no Maracanã.