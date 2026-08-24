Medina em ação no jogo entre Botafogo e Athletico-PR - Vítor Silva/Botafogo

Medina em ação no jogo entre Botafogo e Athletico-PRVítor Silva/Botafogo

Publicado 24/08/2026 22:01 | Atualizado 25/08/2026 00:15

Rio - O Botafogo perdeu para o Athletico-PR por 3 a 2 no Estádio Nilton Santos , na noite desta segunda-feira (24), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois primeiros gols do jogo, marcados por João Cruz e Viveros, vieram após o Glorioso cometer erros na saída de bola por causa da pressão do Furacão. Na etapa complementar, o atacante colombiano apareceu novamente e anotou o terceiro do time visitante. Já na reta final, o Alvinegro, que havia desperdiçado muitas chances ao longo da partida, conseguiu descontar com Santi Rodriguez (2x).

fotogaleria

O Glorioso soma 30 pontos e aparece na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico tem 44 e ocupa a terceira posição.

Agora, o Botafogo vira a chave para a próxima rodada do Brasileirão. O Glorioso vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo (30), a partir das 16h, no Maracanã.

O jogo

O Botafogo até começou melhor do que o Athletico-PR e encontrava espaços para chegar bem. Porém, uma sequência de erros na saída de bola custou caro, e o Alvinegro viu o Furacão abrir 2 a 0 de vantagem no primeiro tempo.

Aos 11 minutos, Medina perdeu a bola, e a posse ficou com Viveros, que invadiu a área. O camisa 6 até desarmou o colombiano, mas Jadson ficou com a bola e finalizou. Gabriel Batista espalmou, e João Cruz apareceu para ficar com o rebote e completar de cabeça.

O segundo gol veio aos 13 minutos, em novo vacilo na saída de bola. Dantas desarmou Kauan Toledo, e a bola chegou até Viveros. Dentro da área e cara a cara com o goleiro Gabriel Batista, o atacante não desperdiçou a oportunidade.

Depois dessa sequência, o Botafogo teve várias chances para balançar a rede, mas não conseguiu aproveitar. Edenilson, em um lance que conseguiu ganhar do marcador, se esticou para finalizar e acertou a trave.

No segundo tempo, o Alvinegro seguia com dificuldade para aproveitar as oportunidades. Dentro dos primeiros 20 minutos, Bota teve três grandes chances dentro da área do Furacão, mas não conseguiu marcar.

Na primeira, Danilo Pereira chutou, a bola desviou, mas Santos fez grande defesa em dois tempos. Nas outras duas, Júnior Santos e Justino mandaram a bola para fora. Posteriormente, Montoro acertou a trave após finalizar de fora da área.

O Athletico, por sua vez, fazia muito pouco para incomodar o goleiro Gabriel Batista, mas conseguiu ampliar a vantagem. Vargas acionou Viveros, que entrou na área e finalizou cruzado aos 33 minutos para ampliar a vantagem.

Já aos 40, o Botafogo conseguiu descontar com Santi Rodriguez, que finalizou de perna esquerda de fora da área.

Nos acréscimos, o Alvinegro ainda anotou o segundo. Após cobrança de escanteio, Danilo Pereira finalizou mascado. Santi Rodriguez ainda apareceu na pequena área para completar, e o goleiro Santos não conseguiu fazer a defesa.