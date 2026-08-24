Rodrigo Bellão em treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Rodrigo Bellão em treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/08/2026 18:50





Na lista, o principal desfalque é o artilheiro do Botafogo, Danilo. O meio-campista está fora por causa de dores musculares, assim como o zagueiro Anthony. Lucas Monzón também está fora do confronto, mas por causa de uma gastroenterite. Rio - O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Athletico-PR nesta segunda-feira (24), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.Na lista, o principal desfalque é o artilheiro do Botafogo, Danilo. O meio-campista está fora por causa de dores musculares, assim como o zagueiro Anthony. Lucas Monzón também está fora do confronto, mas por causa de uma gastroenterite.

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Outra ausência é do goleiro Warleson, que será preservado em razão da lesão na face sofrida durante a partida contra o Cienciano, pela Sul-Americana. No seu lugar, Rhyan Luca recebe oportunidade entre os relacionados. Outra ausência é do goleiro Warleson, que será preservado em razão da lesão na face sofrida durante a partida contra o Cienciano, pela Sul-Americana. No seu lugar, Rhyan Luca recebe oportunidade entre os relacionados.

Já Arthur Cabral é desfalque porque foi expulso após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, na rodada passada.

Confira os relacionados do Botafogo:

Goleiros: Cleber Lucas; Gabriel Batista e Rhyan Luca;

Defensores: Alex Telles, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

Meio-Campistas: Allan, Cristian Medina, Domingos Andrade, Edenilson, Huguinho, Montoro e Santi Rodríguez;

Atacantes: Danilo Pereira, Júnior Santos, Kadir, Kauan Toledo, Lucas Villalba e Matheus Martins.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de João Alexandre Borges