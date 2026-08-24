Rio - O Botafogo divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Athletico-PR nesta segunda-feira (24), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
Na lista, o principal desfalque é o artilheiro do Botafogo, Danilo. O meio-campista está fora por causa de dores musculares, assim como o zagueiro Anthony. Lucas Monzón também está fora do confronto, mas por causa de uma gastroenterite.
Outra ausência é do goleiro Warleson, que será preservado em razão da lesão na face sofrida durante a partida contra o Cienciano, pela Sul-Americana. No seu lugar, Rhyan Luca recebe oportunidade entre os relacionados.
Já Arthur Cabral é desfalque porque foi expulso após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, na rodada passada.
Confira os relacionados do Botafogo:
Goleiros: Cleber Lucas; Gabriel Batista e Rhyan Luca;
Defensores: Alex Telles, Ferraresi, Justino, Kadu, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
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