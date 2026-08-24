Inglaterra - O Manchester City avançou nas conversas pela contratação de Enzo Fernández, do Chelsea. Segundo informações do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, os ingleses trabalham para fechar um acordo pela transferência do meio-campista argentino nos próximos dias.
Os Blues exigem 140 milhões de euros (R$ 841 milhões) para liberar o jogador. O valor é superior aos 120 milhões de euros (R$ 721 milhões) pedidos anteriormente, quando ainda não havia uma proposta oficial.
Caso a negociação seja concretizada, o meia voltará a trabalhar com Enzo Maresca. Os dois estiveram juntos no Chelsea até o início de 2026 e conquistaram o Mundial de Clubes de 2025. O técnico italiano deixou o clube londrino antes de assumir o comando do Manchester City.
A investida faz parte da reformulação do meio-campo promovida pelo City após a saída de Rodri ao Barcelona. A equipe já investiu 116 milhões de libras (R$ 787 milhões) na contratação de Elliot Anderson e acertou a chegada de Ayyoub Bouaddi, do Lille, por 100 milhões de euros (R$ 600 milhões), incluindo valores adicionais.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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