São Paulo - O Palmeiras encaminhou a venda de Allan ao Manchester City por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões). Segundo informações do 'ge', os clubes chegaram a um acordo, e o atacante deve assinar contrato de cinco anos.
Do total, 37,5 milhões de euros (R$ 225,3 milhões) serão pagos de forma fixa. Já os 2,5 milhões restantes estão previstos em bônus.
A proposta fez o Alviverde mudar os planos, já que a intenção inicial era manter Allan até o fim da temporada. O jovem, inclusive, é visto pelo clube inglês como substituto de Savinho, que vai reforçar o Tottenham.
Após passar pelas categorias de base do Figueirense, o atleta chegou ao clube paulista em 2019, inicialmente para o sub-15. Desde então, se consolidou como uma das promessas do elenco e estreou pelos profissionais em janeiro de 2025, somando nove gols e 12 assistências em 96 partidas.
Antes do avanço nas negociações com o Manchester City, o clube paulista recusou propostas de Napoli e Aston Villa pelo jogador.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.