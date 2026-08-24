Salvador - O Bahia provocou o atacante Marinho, que tomou a camisa de Jean Lucas durante o clássico com o Vitória, no domingo (23), no Barradão. A cena aconteceu nos acréscimos da etapa complementar, logo após o volante anotar o segundo gol do Esquadrão no triunfo por 2 a 0 sobre o Leão da Barra, pelo Campeonato Brasileiro.
Após balançar a rede, Jean Lucas tirou a camisa e exibiu a parte de trás. Marinho não gostou e logo tomou a peça das mãos do volante. Logo na sequência, o zagueiro Cacá tentou rasgá-la, e o Bahia também aproveitou para tirar uma onda.
Em vídeo que o clube publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (24), a camisa do volante é colocada dentro de uma caixa para envio. Nela está escrito: "Remetente: Jean; e "Destinatário: Mário Sérgio", que é o nome de Marinho.
No post, o clube ainda escreveu: "Você conhece Mário? Bahia e Puma agradecem pelo teste de elasticidade do tecido ultra-tecnológico do manto tricolor. Tentaram, mas a camisa não rasgou".
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